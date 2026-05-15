Лавров подтвердил солидарность России с Кубой

Россия выражает полную солидарность с Кубой, населению которой пытаются нанести непоправимый ущерб санкциями и другими ограничениями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

"Мы подтверждаем полную солидарность и поддержку кубинскому народу и Острову свободы", - сказал он на третьем пленарном заседании "Реформа глобального управления и многосторонней системы".

Лавров назвал вызовами многосторонней системе международных отношений "расширение незаконной практики односторонних принудительных мер, включая нелегитимные санкции, незаконное изъятие чужих авуаров и собственности в нарушение базового принципа суверенного равенства государств, в нарушение фундаментальных прав человека, включая право на развитие, здоровье и продовольственную безопасность".

"Мы наблюдаем попытки в нарушение всех этих принципов нанести непоправимый ущерб населению стран, которые ничем не спровоцировали подобную политику, включая представленные здесь государства, имею в виду Иран и, конечно же, особенно сейчас у всех на слуху то, что пытаются сделать с нашими друзьями на Кубе", - сказал министр.

Ситуация на Кубе резко ухудшилась с конца января 2026 года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. Национальная электроэнергетическая несколько раз выходила из строя, в результате чего на всей территории страны не было света.

На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Некоторые иностранные авиакомпании объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов.

Совещание глав МИД БРИКС состоялось в Нью-Дели 14-15 мая. Россию представлял Лавров. По итогам встречи было опубликовано заявление председателя, которым в 2026 году выступает Индия.