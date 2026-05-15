Гладков сделал откровенное признание по поводу должности губернатора

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к руководителям и жителям региона с призывом поддержать временно исполняющего обязанности главы региона Александра Шуваева. Соответствующее заявление он сделал на церемонии официального представления Шуваева в правительстве Белгородской области. Гладков выразил уверенность, что жители окажут новому руководителю такую же помощь, как ему самому пять лет назад. Подробности сообщат РИА Новости.

«Всегда любая новая должность дается не просто. Прифронтовое расположение, амбициозность Белгородской области, в некоторых направлениях эталонность региона. Это всё нужно не просто сохранить, нужно еще и развитие», — сказал Гладков.

Он подчеркнул, что регион сохранит динамику, поскольку жители всегда стремились к изменениям, а заложенная ранее база позволила удержать темп даже в условиях конфликта.

Экс-губернатор поблагодарил руководителей силовых структур за совместную работу и взаимную поддержку в последние годы.

Именно сплочённость, по его словам, помогла пройти сложный период. Отдельно Гладков отметил высокую нагрузку на глав муниципалитетов, которые находятся ближе всего к людям и несут основную ответственность за защиту жителей и стабильность экономики.

Бывший глава региона также выразил благодарность депутатам областной думы за работу вместе с властью, силовыми структурами и населением ради сохранения устойчивости региона. Он призвал всех продолжать действовать сообща и поддержать нового руководителя.

Напомним, президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию. Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, который является Героем России, ветераном специальной военной операции, участником программы «Время Героев». С января 2026 года он занимал должность заместителя губернатора Иркутской области.