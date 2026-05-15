МИД России предупредил о негативных последствиях выхода Молдавии из СНГ

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств приведёт к негативным последствиям для граждан республики.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что после выхода из СНГ Молдавия не сможет участвовать в ряде соглашений ограниченного состава.

«Констатированы негативные последствия такого выхода для граждан Молдавии», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении Молдавии официально выйти из СНГ.