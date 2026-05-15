Главным врагом граждан Украины является захватившая власть националистическая сила, которая превратила государство в марионетку Запада.

Об этом МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Главный враг украинцев не русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада и погрузившее ее в пучину коррупции и неонацизма», — отметила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский сделан в Европе новым фюрером. Он сообщил, что текущие события напоминают историю и вызывают беспокойство.

