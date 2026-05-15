Власти Украины через зарубежных провокаторов пытались сорвать в других странах мероприятия, организованные по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявление которой опубликовано на сайте ведомства.

«Киевский режим через зарубежных провокаторов, главным образом «Всемирный конгресс украинцев», пытался сорвать праздничные мероприятия в других странах», — отметила дипломат.

По ее словам, релоканты с Украины требовали от руководства стран их проживания запретить проведение памятных мероприятий 9 мая. Они делали это под предлогом снижения градуса социальной напряженности, а также предотвращения разжигания межнациональных конфликтов.

«Все эти неонацистские устремления провалились», — подчеркнула Захарова.

Несмотря на различия в официальных датах и противодействие властей ряда государств торжества по случаю Дня Победы прошли не только в РФ и странах СНГ, но и во всем мире. Традиционно много мероприятий прошло в Германии. В частности, в берлинском Трептов-парке люди возложили венки к мемориалу советским воинам. Провокаторы с украинскими флагами пытались сорвать процесс, но немецкие полицейские не дали им подойти к участникам церемонии.