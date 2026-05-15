Назван главный итог визита Трампа в Китай

Главным итогом визита американского президента Дональда Трампа в Китай стало признание Вашингтоном новой геополитической реальности, в которой США больше не являются единственным центром силы. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мартынов. По словам эксперта, сам факт спокойного и успешного диалога Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином говорит об отказе Вашингтона от прежней жесткой риторики в отношении Пекина.

Еще недавно в Соединенных Штатах, в том числе и в администрации Трампа, Китай обозначался как основной геополитический противник. Сегодня же мы видим вполне спокойный, успешный визит. Пусть он прошел без каких-то громких практических прорывов, но с точки зрения дипломатических результатов поездка успешна одновременно и для США, и для Китая. В сознании у американского руководства происходит принципиальный сдвиг. Раньше они мнили себя единственным центром мира, заявляя об однополярном устройстве. Визит же Трампа в Китай — это своего рода признание реальности со стороны Соединенных Штатов, что само по себе является важнейшим результатом. Это очередной этап в формировании нового многополярного мироустройства. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Анализируя расклад сил на мировой арене, эксперт констатировал, что контуры новой многополярности становятся все более отчетливыми. При этом политолог указал на стратегический провал европейской дипломатии, из-за которого Евросоюз выбыл из высшей лиги глобальной политики.

«Сегодня складывается новый многополярный мир, где полюса видны все более отчетливо. Это Россия, Соединенные Штаты и Китай. Европа вопреки прогнозам многих экспертов так и не стала самостоятельным геополитическим центром, хотя очень к этому стремилась. Произошло это в том числе из-за мощного сдерживания со стороны Соединенных Штатов. Нынешнее положение европейских политических элит, увязших в украинском кризисе и бросившихся в иррациональную русофобию, здорово подрезало скорость их развития в геополитическом пространстве. Они просто в свое время не смогли просчитать перспективу», — отметил специалист.

Комментируя отсутствие сенсационных соглашений по итогам встреч в Пекине, Мартынов призвал оценивать переговоры сквозь призму классической дипломатии, а не сквозь ожидания современной публики, привыкшей к резкой смене медийной картинки.

«Вся китайская традиция и политическая культура построены на символах, которые крайне важны. Современная публика в силу перенасыщенности глобальной повестки привыкла к более резким новостям и хочет, чтобы картинка постоянно менялась — это свойство клипового сознания. Однако состоявшийся визит Трампа в Пекин нужно рассматривать через практику классической, "олдскульной" дипломатии. Сложно представить себе более традиционалистскую страну, чем Китай. И то, что в контексте встречи прозвучала интеллигентная формула о согласии сторон в том, что Иран не должен получить ядерное оружие, — это очень показательный дипломатический маркер», — заявил Мартынов.

Вместе с тем политолог отметил, что потепление отношений между Вашингтоном и Пекином не происходит изолированно. Он подчеркнул, что визит Трампа в Китай и готовность сторон к прагматичному сотрудничеству стали возможны во многом благодаря изменению общей глобальной атмосферы — в частности, благодаря возобновлению и активизации диалога между двумя другими великими державами —Россией и Соединенными Штатами. Именно эта взаимосвязь трех ключевых центров силы сегодня и формирует контуры новой мировой политики.

Ранее Трамп заявил, что в Голливуде не нашли бы подходящего кандидата на роль председателя КНР Си Цзиньпина.