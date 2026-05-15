Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай
Дмитрий Песков заявил журналистам, что подготовка визита Владимира Путина в Китай завершена.
Он отказался подтвердить, что поездка в Пекин состоится 20 мая, как написали иноСМИ, сославшись на то, что по договорённости с китайской стороной КНР и РФ должны одновременно опубликовать официальное сообщение о визите.
«Мы сделаем это очень скоро», - пообещал спикер Кремля.
Он отметил, что все контакты между организаторами визита уже состоялись.
«Все параметры согласованы, повестка дня понятная», - сказал Песков.
По его словам, прежде всего Си и Путин будут обсуждать двусторонние отношения привилегированного стратегического партнёра «во всех измерениях» - от гуманитарных вопросов до торгово- экономических.
Песков также сообщил, что в рамках предстоящих контактов у лидеров будет хороша возможность обменяться мнениями о контакте, который состоялся у Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
В России, по его словам, внимательно следили за встречей глав государств, являющихся первой и второй экономиками мира, но пока о ее содержании Кремлю известно только по сообщениям СМИ.