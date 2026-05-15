Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай

Дмитрий Песков заявил журналистам, что подготовка визита Владимира Путина в Китай завершена.

Он отказался подтвердить, что поездка в Пекин состоится 20 мая, как написали иноСМИ, сославшись на то, что по договорённости с китайской стороной КНР и РФ должны одновременно опубликовать официальное сообщение о визите.

«Мы сделаем это очень скоро», - пообещал спикер Кремля.

Он отметил, что все контакты между организаторами визита уже состоялись.

«Все параметры согласованы, повестка дня понятная», - сказал Песков.

По его словам, прежде всего Си и Путин будут обсуждать двусторонние отношения привилегированного стратегического партнёра «во всех измерениях» - от гуманитарных вопросов до торгово- экономических.

«И, конечно, международные дела тоже будут на повестке дня», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли обсуждать на встрече украинский конфликт, ситуацию в Иране и тд.

Песков также сообщил, что в рамках предстоящих контактов у лидеров будет хороша возможность обменяться мнениями о контакте, который состоялся у Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

В России, по его словам, внимательно следили за встречей глав государств, являющихся первой и второй экономиками мира, но пока о ее содержании Кремлю известно только по сообщениям СМИ.