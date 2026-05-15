В Кремле оценили диалог США и Китая

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал диалог США и КНР как первой и второй экономик мира предметом особого внимания и анализа для всех стран, включая Россию.

«Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира... это предмет особого внимания... для всех стран... и для нашей страны», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что в России внимательно отслеживают информацию в СМИ по визиту президента США Дональда Трампа в Китай.

Представитель Кремля отметил, что Москва рассчитывает получить данные об итогах переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином из первых рук в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Китай.

Ранее Трамп назвал успешным и незабываемым свой визит в Китай.

Пекин и Вашингтон, в частности, договорились поддерживать стабильность в торговле.