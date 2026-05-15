Лавров выгнал журналиста с пресс-конференции в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил мешавшего ему журналиста покинуть пресс-конференцию в Индии. Видеозапись инцидента приводит РБК.

Во время выступления главы МИД России журналист громко включил перевод речи Лаврова. Министр сделал ему замечание на английском. Затем, когда ситуация повторилась, попросил покинуть пресс-конференцию.

«Можете ли вы нас покинуть? (…) Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу. Ребят, выведите его отсюда», — сказал он.

При этом, по данным издания, российский дипломат предупредил, что если нарушитель будет сопротивляться охране, против него будет применено оружие.

Ранее Сергей Лавров пошутил над журналистом CNN на своей пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году. После того, как журналисту дали разрешение задать вопрос, министр иностранных дел России поинтересовался, «разрешили ли ему прийти сюда». После чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь обратилась к корреспонденту и предложила задать вопрос.