Лавров рассказал, что грозит Армении

Европейский союз предпринимает попытки втянуть Армению в свою орбиту, Ереван рискует лишиться всех привилегий в рамках ЕАЭС.

Об этом заявил в ходе общения с журналистами министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москву и Ереван связывают близкие и союзнические отношения.

«Но в то же время непростые. Учитывая то, как Запад пытается Армению, вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя...» — цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии у республики намерений вступать в спор с Россией.