Страны БРИКС не позволят G20 заниматься скандальными темами

Государства объединения намерены жестко пресекать попытки западных стран перевести обсуждение глобальных экономических проблем в русло политических конфликтов, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул важность сохранения экономического фокуса организации. «Попытаться увести дискуссию в сторону каких-то скандальных тем вокруг проблем, созданных самим же Западом в результате его агрессивной политики, эти попытки не будут поддержаны странами БРИКС», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что за последние два года участники объединения последовательно выступают против политизации работы G20. По его словам, подобные споры мешают реформированию мировой финансовой системы и решению актуальных торговых задач.

Глава МИД также указал на опережающие темпы экономического развития государств БРИКС. Доля объединения и стран-партнеров в мировом ВВП превысила 40%, тогда как показатель «группы семи» составляет лишь 30%. Ожидается, что средние темпы роста экономик БРИКС приблизятся к 4% при общемировом уровне в 2,6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в индийскую столицу для участия в совещании стран БРИКС.

В конце апреля американская сторона не допустила представителя российской делегации до подготовительных мероприятий G20.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал достижение рекордной доли стран БРИКС в мировом ВВП.