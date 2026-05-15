Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила детали инцидента с журналистом во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Дели.

Ранее Лавров в шутку попросил выйти из зала сотрудника СМИ, телефон которого мешал началу общения министра с прессой.

"По поводу "выведения корреспондента с пресс-конференции Лаврова в Дели". Никого не выводили, - отметила Захарова в Telegram-канале. - После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно".

Глава МИД РФ был дважды вынужден прервать пресс-конференцию в Нью-Дели из-за индийского журналиста, который забыл выключить звук на телефоне.

"Можете просто выйти?"- обратился Лавров.

Лавров выгнал журналиста с пресс-конференции в Индии

Затем министр разрядил обстановку шуткой: "Сэр, извините, если вы не уберете свой телефон, они достанут пушки". После чего пресс-конференция продолжилась.