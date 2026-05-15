Лавров назвал главную задачу по Ирану

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной задачей по ситуации вокруг Ирана прекращение войны и выход на стабильное урегулирование.

"Конечно, сейчас самое главное - прекратить нынешнюю войну, перевести худо-бедно соблюдаемое перемирие в окончательную договоренность о прекращении боевых действий. Но в долгосрочном плане нужно думать, конечно, о какой-то стабилизирующей региональной структуре, о каком-то процессе региональном", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.