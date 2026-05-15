Лавров: у РФ и США есть четкое понимание по итогам переговоров на Аляске
Итогом переговоров на Аляске стало четкое взаимопонимание между Москвой и Вашингтоном.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
"Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже на Аляске 15 августа нынешнего года. Я напомню, мы об этом не раз говорили, и президент [РФ Владимир Путин] об этом не раз упоминал", - указал министр.