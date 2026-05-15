Лавров рассказал, в каком тоне общаются Путин и Трамп

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал дружеским и взаимоуважительным «дух» в отношениях лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Дух» в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России в интервью France Télévisions отметил, что Путин и Трамп уважают друг друга и разговаривают, как положено мужчинам и крупным политикам.