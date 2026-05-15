Лавров рассказал, в каком тоне общаются Путин и Трамп
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отношения между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом дружескими и взаимоуважительными.
Заявление прозвучало на пресс-подходе по итогам министерской встречи БРИКС в Индии.
По его словам, на встрече в Анкоридже удалось добиться не только тёплой атмосферы. "Помимо духа", стороны достигли понимания, а в чём-то и конкретных договорённостей о базовых принципах украинского урегулирования.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал вести "неудобные" переговоры с Российской Федерацией.