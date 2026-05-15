Украина стала единственной страной, где официальный язык ООН запрещён к использованию во всех сферах жизни, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече объединения в Нью-Дели.

«Украина — единственная страна, где запрещён... во всех сферах жизни язык, являющийся официальным языком ООН», — отметил Лавров.

Ранее в одном из лицеев Киева учителя уволили за использование русского языка во время урока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лингвистическим геноцидом травлю русскоязычных на Украине.