Уехавшие на Запад украинцы хотят переехать в Россию

Директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Геннадий Овечко в интервью РИА Новости рассказал о неожиданной тенденции среди украинцев, ранее выбравших для эмиграции страны Запада.

По его словам, столкнувшись с суровой реальностью и далеко не радушным приемом в Европе, многие из них начали активно искать пути возвращения на постсоветское пространство.

Дипломат отметил, что разочарование в западных стандартах жизни оказалось настолько сильным, что люди выражают готовность переехать в Россию, руководствуясь сохранившимися родственными связями, памятью об общей истории и былой свободе передвижения в рамках Советского Союза, вне зависимости от конкретного географического региона, будь то Москва или Дальний Восток.

