СМИ узнали о возможном назначении Лапина главой комитета Госдумы по обороне

Бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами Александр Лапин может возглавить комитет Госдумы по обороне в новом созыве нижней палаты парламента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ГД и «Единой России».

По данным издания, Лапин планирует баллотироваться в Госдуму по списку «ЕР» от Татарстана. Источники отмечают, что его кандидатура рассматривается на пост главы думского комитета по обороне, который сейчас занимает Андрей Картаполов, не планирующий переизбираться в парламент. При этом собеседники газеты уточняют, что такой сценарий лишь обсуждается и окончательное решение пока не принято.

Согласно информации с сайта праймериз, в настоящее время Лапин работает заместителем генерального директора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим». Ранее СМИ также сообщали, что после ухода с военной службы генерал-полковник стал советником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Лапин стал широко известен после начала спецоперации на Украине. Он командовал группировкой «Центр» при наступлении на Сумы и Чернигов и обороне на Краснолиманском направлении. В июле 2022 года Лапин получил звание Героя России. При этом деятельность военачальника неоднократно критиковали военкоры. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял Лапина в отступлении из Красного Лимана и прорыве обороны в районе Терны, Торского и Ямполовки. Критику в адрес генерала тогда поддержал руководивший ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

