В МИД РФ заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

Западные недруги России пытаются превратить Арктику в арену военного противостояния, считает заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишут «Известия».

Как указал дипломат, антироссийский курс Запада совершенно не соответствует «коренным интересам государства и народов, которые входят в Арктический союз».

"Был самым спокойным": в МИД назвали регион противостояния Запада с Россией

«Линия, которую проводят наши западные недруги, заключается в том, чтобы и Арктику превратить в арену военного противостояния», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству, но готова к защите своих интересов в Арктике.