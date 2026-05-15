Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в беседе с «Известиями» охарактеризовал действия Запада на Балтике как сознательный и циничный эксперимент по милитаризации.

© Московский Комсомолец

Он подчеркнул, что некогда самый спокойный в военном отношении регион, где отсутствовали какие-либо конфликты и предпосылки для эскалации, насильственно превращен блоком НАТО в испытательный полигон.

Грушко заявил, что новые санкции ЕС будут безрезультатны против России

По его словам, Вашингтон и Брюссель рассматривают Балтийское море как лабораторию, где отрабатываются технологии нагнетания напряженности и создаются механизмы сдерживания России сразу с нескольких региональных и географических направлений.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала резонансное уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, назвав этот процесс циничной спецоперацией по спасению остатков преступной вертикали.