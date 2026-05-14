Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Минобороны республики Андрис Спрудс, ушедшие в отставку на фоне истории с дронами, станут не последними политиками, «павшими жертвой» киевского режима, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в Латвии весной 2026 года вспыхнул правительственный кризис, спровоцированный скандалом из-за прилета украинских дронов на территорию страны.

В связи с кризисом, 10 мая заявил об уходе в отставку глава Минобороны, а 14 мая — премьер республики.

Представитель Кремля подчеркнул, что странам Балтии не следует пропускать через свое воздушное пространство беспилотники, которые летят в сторону России.

«Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима, и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что «бацилла русофобии» поразила Прибалтику насквозь. Он добавил, что в республиках утратили право голоса политические силы, желающие возобновить диалог с Россией.