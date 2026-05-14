Песков: Путин поговорил с Богомазом и Гладковым перед отставками

Российский лидер Владимир Путин провёл диалоги с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их отставками с постов губернаторов Брянской и Белгородской областей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Было, конечно же, общение», — ответил представитель Кремля журналистам на вопрос о контактах перед отставками.

Песков отметил эффективную работу Гладкова и Богомаза на губернаторских постах.

Ранее в Кремле заявили, что Гладкову и Богомазу предложат новые места работы после принятия их отставки.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области. Врио губернатора Белгородской области был назначен Александр Шуваев.