Песков заявил об использовании Киевом других стран в своих интересах
Киевский режим не будет щадить другие страны, используя их в своих нечистоплотных интересах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России прокомментировал отставку правительства Латвии. Как уточнил Песков, украинское руководство не будет щадить никого, «если его не обуздать соответствующим образом».
«Никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах весьма и весьма нечистоплотных», — добавил он.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал, к этому привели хамские действия Украины.