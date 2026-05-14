Прибалтийские страны насквозь поражены «бациллой русофобии». Об этом заявил «Первому каналу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно», — отметил он.

Песков пояснил, что в нынешних условиях политические силы балтийских сранах, выступающие за налаживание диалога с Россией, вряд ли могут иметь там право голоса.

До этого школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время. По словам депутата Рижской думы Алексея Росликова, многие радикально настроенные политики называют русский язык «языком для кухни». Депутат также добавил, что в стране все чаще фиксируются случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке.

Ранее в Совфеде заявили, что Латвия должна «ответить» за притеснение русского языка.