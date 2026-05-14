Захарова жестко прокомментировала заявление властей Японии

Публичные заявления японских властей о том, что Москва активно пытается наладить контакты с Токио, нелепы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ответ дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Журналисты попросили представителя ведомства прокомментировать высказывания японской стороны о том, что Россия якобы пытается наладить контакты на высоком уровне, надеется возобновить диалог и взаимодействие между странами.

«В связи с этим хотели бы чётко расставить точки над «i». МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД объяснила, что Россия открыта к диалогу с Японией, ответит в случае обращения. Вместе с тем, добавила она, Москва не просит о возобновлении контактов, не напрашивается на общение.

Премьер Японии вновь заговорила о мирном договоре с Россией

Дипломат подчеркнула, что Японии следует пересмотреть санкционную политику в отношении России, отказаться от поддержки Киева, предпринять ряд других шагов, о которых неоднократно говорила российская сторона.

Инициатива в создании нормальной, способствующей ведению бизнеса между странами, политической атмосферы, принадлежит исключительно Токио, констатировала Захарова.

Ранее сообщалось, что японские дипломаты, политики в последние месяцы неоднократно посещали Россию.

В ходе своих визитов они заявляли о том, что отношения между Токио и Москвой будут зависеть от украинского кейса, от того, на какие компромиссы согласится пойти РФ в рамках урегулирования кризиса на Украине.