Мирошник заявил, что ВСУ вводят российским военнопленным опасные препараты

Освобожденные из плена российские военные рассказывают о введении им врачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизвестных препаратов. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как отметил посол, по данным бойцов РФ, к ним приходили медицинские работники, вкалывали препарат и говорили, что он будет болеть и не выживет.

"Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции", - добавил он.

По словам Мирошника, в данный момент ведется расследование.

До этого газета "Известия" со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщила, что в семи регионах Украины были зафиксированы неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

В публикации утверждается, что в 2025 году такие места содержания находились в Харьковской, Киевской и Николаевской областях, а годом ранее — в неподконтрольных России районах Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.