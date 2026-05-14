МИД: Россия передавала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога

Москва передавала послу Японии перечень шагов которые требуются от Токио для возобновления диалога, однако никакой реакции на этот документ не поступало.

Об этом сообщает МИД России.

«26 декабря 2024 года послу Японии в Москве Акире Муто был передан перечень конкретных шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в перечне были перечислены такие меры, как «снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты».

При этом «никакой внятной реакции на этот документ не поступало», отметили в МИД.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что японская сторона не направляла официальных обращений для организации визита представителей коммерческих структур в Москву.