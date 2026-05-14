Песков обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал остановить боевые действия на Украине, но сделал «ровно обратное», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, Украина в 2014 году начала на территории Донбасса так называемую «антитеррористическую операцию», в ходе боевых действий республика потеряла большое количество солдат.
Зеленский пообещал в ходе кампании, что не повторит ошибки своих предшественников, начнет борьбу с коррупцией, остановит конфликт на востоке страны. Это позволило ему одержать победу в президентской гонке.
Вместе с тем, при новом лидере конфронтация между сторонами только усилилась, заметили журналисты.
Пресс-секретарь подчеркнул также, что киевский режим должен самостоятельно разбираться со всей своей пропагандой, которая «изначально ничего доброго в себе не несла и не несет».