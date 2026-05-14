Лавров встретился с главой МИД Бразилии в Нью-Дели

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с бразильским коллегой Мауро Виэйрой на полях заседания министров иностранных дел БРИКС в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

Перед переговорами стороны тепло поприветствовали друг друга.

"Это был долгий день", - сказал с улыбкой российский министр, открывая заключительную двустороннюю встречу в четверг.

Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, Бразилия наряду с Россией, Индией и Китаем являются первыми ее участниками, затем в 2011-м к БРИКС присоединилась Южная Африка. С начала 2026 года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.