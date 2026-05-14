Моди и Лавров обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Нью-Дели обсуждалась ситуация на Украине и Ближнем Востоке.
«Мы также обменялись мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке», — написал он в соцсети Х.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, что Моди принимает в Нью-Дели министров иностранных дел стран БРИКС.
Лавров также провёл переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.