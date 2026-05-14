Лавров: Россия готова содействовать урегулированию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Нью-Дели заявил, что Москва готова содействовать урегулированию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров вновь обозначил готовность России к оказанию добрых услуг сторонам в поиске и реализации взаимоприемлемых развязок», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее Лавров и Аракчи провели встречу в Нью-Дели на полях заседания глав МИД БРИКС.