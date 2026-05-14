Песков высказался о деле Ермака

Кремль не следит за делом Андрея Ермака, опального главы офиса Владимира Зеленского, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили представителя Кремля прокомментировать публикации в украинской прессе о суде над бывшим высокопоставленным чиновником.

«Особо не следим. Это не вопрос нашей повестки дня», — признал Песков.

Пресс-секретарь констатировал, что все, что связано с Ермаком — громкие скандалы, коррупция — являются проблемой Киева и его спонсоров, то есть тех, чьи деньги были «распилены».

Напомним, что Ермак на протяжении многих лет был значимой фигурой в руководстве Украины. Он сосредоточил в своих руках нити управления кадровыми вопросами, ограничивал доступ к Владимиру Зеленскому — допускал только избранных лиц к лидеру, участвовал в наиболее масштабных проектах.

В западных СМИ нередко называли его «серым кардиналом», полагали, что он является действительным правителем Украины.

Ситуация изменилась в ноябре 2025 года, когда разразился масштабный скандал. На его фоне Ермака уволили с ключевого поста.