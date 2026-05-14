Песков рассказал о реакции Запада на успешный пуск МБР «Сармат»

Шумная дискуссия в мировой прессе, развернувшаяся после сообщений российской стороны об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», свидетельствует о том, что на Западе осознали возможности ракеты, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Российская газета».

Во вторник, 12 мая, представитель РВСН доложил руководству страны об успешном испытательном пуске МБР «Сармат». Российские СМИ опубликовали кадры запуска, а также процитировали высказывания официальных лиц об особенностях ракеты.

Репортеры попросили представителя Кремля рассказать, как главы государств и правительств, Запад в целом, отреагировали на запуск «Сармата».

Песков отметил, что западные лидеры пока на официальном уровне не прокомментировали действия российской стороны. Вместе с тем, добавил он, в массмедиа Европы и США появилось большое количество публикаций.

«Кто-то говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Живая реакция в СМИ, объяснил Песков, позволяет говорить о том, что в мире в целом осознали значение запуска мощной МБР.