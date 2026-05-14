Глава МИД Египта на встрече с Лавровым отметил "русскую мудрость" его слов

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС.

"Всегда приятно с вами встречаться и послушать русскую мудрость. В наших двусторонних отношениях все идет просто прекрасно", - сказал Бадр Абдель Аты в начале переговоров.

"Мы тоже учимся многому у наших египетских друзей", - ответил российский министр.

Ранее в четверг Лавров принял участие в заселении глав МИД стран БРИКС и стран - партнеров группы, а также провел переговоры с главой МИД Таиланда. Кроме того, министров принял премьер Индии Нарендра Моди.