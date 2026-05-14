Европа в настоящий момент фактически напрямую воюет с Россией на стороне Украины. Это исключает посреднические усилия с ее стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и, скорее, являются апологетами идеи нанесения "сокрушительного удара" России, "сокрушительного поражения", - обратил внимание представитель Кремля.

"Конечно, с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится", - добавил он.