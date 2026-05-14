Путин: Россия не должна быть изолированной от внешнего мира
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не будет изолироваться от внешнего мира. Соответствующее заявление глава государства сделал на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре «Россия».
«Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе», — сказал Путин, обращаясь к участникам съезда.
Мероприятие собрало руководителей крупнейших корпораций, представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, а также представителей деловых и профессиональных кругов. Съезд приурочен к юбилею — он проходит в десятый раз.
В условиях санкционного давления с 2022 года Россия взяла курс на импортозамещение и развитие собственных технологий в критически важных сферах — от станкостроения до микроэлектроники. Однако, по словам Путина, это не означает полного разрыва международной кооперации: Москва намерена развивать партнёрские связи с дружественными странами, одновременно создавая независимую технологическую базу.