У России имеются все возможности для завершения конфликта на Украине военно-техническим путем, если не удастся добиться урегулирования дипломатическим способом. Об этом предупредил в четверг, 14 мая, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул политик, Москва сохраняет настрой на продолжение переговорного процесса, однако рассматривает и другие сценарии. Успехи российской армии в зоне спецоперации подтверждают способность России добиться своего на поле боя.

Тем не менее, Россия напоминает про реальный путь завершения конфликта — киевскому режиму было предложено полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик, цитирует Нарышкина ТАСС.

Тем временем Jerusalem Post обратила внимание на заявление российского лидера Владимира Путина о возможном скором завершении конфликта на Украине. Издание характеризует политика как "человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России". Однако "с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", поскольку пока идут боевые действия, Европа держится относительно единым фронтом, но неудобные вопросы всплывут сразу по завершении конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить". Как подчеркнул глава государства, "мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет".