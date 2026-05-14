Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в РФ

Государственная дума в четверг, 14 мая, в результате тайного голосования назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России.

За это решение проголосовал 301 депутат, против выступили четверо, еще двое воздержались. Кандидатуру председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой выдвинула фракция «Справедливая Россия».

После принесения присяги Лантратова официально вступила в должность.

— Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести, — цитирует Лантратову ТАСС.

В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Татьяна Москалькова после десяти лет работы уходит с поста омбудсмена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что президент России Владимир Путин предложит Татьяне Москальковой занять другой пост.