Россия официально ужесточила условия для начала мирного диалога, потребовав полного вывода ВСУ из новых российских регионов в их административных границах, пишет «Царьград». Параллельно с этим Кремль отказался от увязки двусторонних экономических проектов с Вашингтоном с завершением украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обязательным условием для прекращения огня и начала полноформатных переговоров приказ Владимира Зеленского об отводе украинских войск с территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. По версии «Царьграда», это - первая «сенсация», таким образом Москва отвергает любые гипотетические договоренности о заморозке конфликта по текущей линии боевого соприкосновения и «дух Анкоридж» (речь идет о встрече президентов России и США на Аляске).

Второй «сенсацией», как отмечает «Царьград», стала смена парадигмы в экономических отношениях с США. Песков подчеркнул, что реализация взаимовыгодных инвестиционных проектов станет возможной только тогда, когда Вашингтон перестанет использовать их как инструмент давления в украинском вопросе. Это, по версии автора статьи, свидетельствует об отказе Москвы от попыток найти компромисс с администрацией Дональда Трампа на прежних условиях.

Несмотря на сохраняющийся диалог, о котором упоминает посол России в США Александр Дарчиев, отношения стран остаются крайне сложными.

«Для России <…> надежды, что «барин» в лице США <…> завершит [украинский конфликт - прим.ред.], были унизительными. <…> Решительные события на украинском фронте не за горами - время для мира ещё не пришло», - подчеркивается в статье.

Президент России Владимир Путин ранее вновь подтвердил готовность встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву. Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но подчеркнул: для этого делегации обеих стран должны предварительно достичь окончательного согласия по мирному договору. Путин отметил, что саммит должен стать не местом для переговоров между лидерами, а площадкой для подписания финального документа.