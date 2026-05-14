Западные СМИ обеспокоились из-за заявления Путина

Слова президента РФ Владимира Путина о скором окончании российско-украинского конфликта представляют риски для Запада. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

Авторы пишут, что перемирие может принести Европе больше проблем, чем продолжение конфликта, ведь пока идут боевые действия, Европа представляет собой единый фронт. Сразу после прекращения боевых действий всплывут неудобные вопросы.

»[Путин] похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных», — говорится в публикации.

9 мая во время выступления на параде Победы Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского президента.

Глава государства неоднократно говорил, что Россия открыта для контактов, что была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и что Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона, напомнил Песков.