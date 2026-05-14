В Госдуме ответили на неожиданную просьбу жены Назарова

Депутат Госдумы Виталий Милонов признал, что рад письму жены звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова актрисы Ольги Васильевой с просьбой позволить им вернуться в Россию. Его слова приводит News.ru.

Напомним, что актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева покинули Россию в январе 2023 года после того, как их уволили из МХТ им. Чехова. СМИ сообщали, что после переезда во Францию Назаров пытался зарабатывать выступлениями в ресторанах и концертами, но его программа не привлекала европейцев — залы были почти пустыми. И супруги были вынуждены продать одну из своих квартир.

На фоне проблем с деньгами 68-летний артист и его 59-летняя жена допустили, что вернутся в Россию. А сегодня стало известно, что Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что «любой гражданин России может вернуться домой».

«Если это письмо жены Назарова действительно существует, то я очень рад, как православный человек, что они раскаиваются. Мне было очень больно, когда актер уехал из России, а также от того, что он наговорил», — пояснил парламентарий.

При этом Милонова удивило то, что письмо в Госдуму пишет именно жена Дмитрия Назарова, а не сам актер.

«Лучше Назарову лично высказаться и обозначить свою позицию», — заметил Милонов.

Ранее общественники неоднократно призывали присвоить Назарову статус иноагента. Суд отказался выполнить требования активистов, но выписал артисту штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.