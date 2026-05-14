Песков сообщил о разговоре Путина с уволенными губернаторами приграничных регионов

Президент России Владимир Путин пообщался с бывшими губернаторами Брянской и Белгородской областей Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их уходами с постов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно же, было общение, да. Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, они были в постоянном контакте с главой государства», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что бывшие главы регионов работали в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность на своих должностях.

Ранее 13 мая стало известно об отставках Богомаза и Гладкова. Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области, а врио Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.