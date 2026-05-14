Володин заявил, что пока не видел письмо жены актера Назарова
Письмо жены актера-релоканта Дмитрия Назарова Ольги Васильевой о желании вернуться в Россию пока не поступало председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом он сказал журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Васильева направила в Госдуму письмо с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию.
"Я, во-первых, письмо не видел, оно пока еще к нам не поступило", - сказал Володин, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к просьбе Васильевой.