Володин: вредивших РФ релокантов по возвращении ждет судебное разбирательство

Релоканты, которые оскорбляли защитников России и вредили стране, должны будут по возвращении на Родину предстать перед судом. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, - конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство. И правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", - сказал политик.

Вместе с тем он отметил, что россияне, которые уехали из страны по работе или на отдых, всегда могут вернуться. "Это наша Родина, и, конечно, здесь ни у кого нет никаких препятствий для того, чтобы назад приехать. Даже, наверное, сомнений нет, что какие-то могут возникнуть осложнения", - подчеркнул Володин.