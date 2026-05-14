Нарышкин: нельзя исключать очередной волны эскалации ситуации вокруг Ирана

Перспектива завершения конфликта вокруг Ирана пока не просматривается, нельзя исключать очередной волны эскалации ситуации. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Военный конфликт в регионе Персидского залива нельзя квалифицировать иначе, как неспровоцированную агрессию Израиля и Соединенных Штатов Америки против суверенного государства - против Ирана. Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на относительно легкую победу, но этого не получилось. Народ Ирана, государство и вооруженные силы Ирана проявили мужество, стойкость. Иран до сих пор имеет очень солидный военный потенциал", - сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Идут переговоры, стороны обмениваются предложениями в части заключения мирного соглашения, но пока завершение этого конфликта не просматривается. Нельзя исключать и очередной волны эскалации, к сожалению", - подчеркнул директор СВР РФ.