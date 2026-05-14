При отказе от дипломатического способа урегулирования конфликта на Украине у России имеются все законные основания сделать это военно-техническим путем. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин журналистам.

"Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.