Шойгу: Запад заморозил порядка $590 млрд иностранных активов

Запад заморозил порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В феврале 2022 года решением Джо Байдена $3,5 млрд были направлены на выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября. Еще $3,5 млрд США перевели в фонд для гуманитарной помощи населению Афганистана, минуя правительство талибов, - отметил Шойгу. - Другими словами, деньги украдены. По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Убежден, что все руководители сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе".