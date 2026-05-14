Шойгу назвал главный источник всех мировых потрясений

Первопричиной нынешних потрясений в мире является стремление США и их союзников сохранить доминирование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений - стремление США и их союзников сохранить свое доминирование", - указал он.

Ради этого, как отметил Шойгу, в ход идут различные методы - от использования военной силы и развязывания торговых войн до провоцирования региональных кризисов. "Подрываются международное право и система многосторонних институтов. В частности, такие международные организации как ОЗХО, ВТО, ВОЗ и Всемирная продовольственная программа не только не выполняют возложенные на них функции, но и все чаще становятся инструментом в руках западников", - добавил секретарь Совбеза РФ.