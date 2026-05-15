Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского
Заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин сообщил, что российский лидер Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.
Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на представлении врио губернатора Белгородской области Егора Ковальчука.
«Вячеслав Владимирович Гладков награждён орденом Александра Невского», — сказал Ерёмин.
Ранее он сообщал, что экс-губернатор Брянской области Богомаз удостоен ордена Александра Невского.