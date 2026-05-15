Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

Заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин сообщил, что российский лидер Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на представлении врио губернатора Белгородской области Егора Ковальчука.

Ранее он сообщал, что экс-губернатор Брянской области Богомаз удостоен ордена Александра Невского.