Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского

Заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Ерёмин сообщил, что российский лидер Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского.

Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на представлении врио губернатора Белгородской области Егора Ковальчука.

Ранее он сообщал, что экс-губернатор Брянской области Богомаз удостоен ордена Александра Невского.